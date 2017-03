Le mois de mars est à la croisée des chemins entre ski et course à pied. En venant de Haute-Savoie, Mathieu Pasero a ramené avec lui le concept du run & skate qui allie les deux disciplines.

« Ce style d’épreuve permet de réunir sur une même course différents profils de pratiquants. Sur l’épreuve en duo, le premier part en course à pied, le second en ski, puis les deux enchaînent en ski pour terminer en courant. Sur l’épreuve individuelle, chaque participant enchaîne des passages en course à pied et des passages en ski », explique-t-il.

Ainsi la première édition du Run & Skate aura lieu dimanche 12 mars à Foncine-le-Haut précisément pour le dernier jour d’ouverture du téleski. « A la base nous avions pensé l’organiser le vendredi soir à la pleine lune, mais les délais étaient trop courts et on ne voulait pas empiéter sur d’autres épreuves. La veille, en prévision, la commune aura étalé toute la neige.

En fonction des chutes annoncées cette semaine et des aléas de la météo, il se peut qu’il y ait quelques ajustements du parcours, mais dans tous les cas, elle aura bien lieu en gardant le côté dynamique et spectaculaire de l’épreuve », prévient Mathieu Pasero qui peut s’appuyer sur le concours des bénévoles du ski-club Mont- Noir, des moniteurs l’ESF et de la mairie de Foncine-le-Haut. L’objectif est de bien marquer la première édition où environ 100 participants sont attendus, et d’inscrire ce rendez-vous au calendrier. Tout sera prévu sur place pour les coureurs et les accompagnants : buvette et repas.

Au programme.

Courses adultes. En format 10 km (3 km course, 6 km ski, 1 km course). En format 5 km (1,5 km course, 2 km ski et 1,5 km course) en solo ou en duo.

Courses enfants. Pour les 8-10 ans (gratuit) sur un kilomètre (500 m ski et 500 course). Pour les 11-13 ans sur 2 km (1 km ski, 1 km course). Tarifs (repas compris) : 15 € pour l’individuel, 30 € pour les duos, 8 € pour les 11-13 ans. Repas : 12 € à partir de 14 ans et 7 € (6 à 13 ans).

Renseignements et inscriptions : www.taktik-sport. com/run-skate