Tandis que les discussions entre l’hôpital Louis-Pasteur et la clinique du Parc se poursuivent, l’établissement public a ces deux dernières années également beaucoup communiqué sur sa volonté d’établir aussi un partenariat fort avec le CHU de Besançon. Jeudi 12 janvier, adressant ses vœux aux médecins et agents, le directeur Emmanuel Luigi a, de nouveau, rappelé les collaborations mises en place, renforcées dans une logique de groupement hospitalier de territoire (GHT). En atteste la présence, parmi l’assistance, de Chantal Carroger et du professeur Samuel Limat, directrice et président de la commission médicale d’établissement du CHU de Besançon.

Comment faut-il interpréter votre présence ce jeudi à Dole ?

Il était important pour nous d’être présents, comme dans chacun des onze établissements du GHT, pour montrer le rapprochement qui s’est opéré depuis le 1er janvier 2016. On s’est réparti les cérémonies avec le président de la CME mais, à Dole, on a voulu venir à deux. C’est l’hôpital le plus important après le CHU, avec Pontarlier ; et puis on a plaisir à venir compte tenu des excellentes relations avec le président de CME et le directeur.

Le CHU sera-t-il en mesure de répondre aux attentes exprimées par l’hôpital de Dole ?

Notre objectif est d’améliorer le parcours de soins. Avec Dole, il existe déjà des coopérations ; on va les intensifier, sachant que ce n’est pas toujours simple pour nous non plus d’avoir assez de personnels médicaux. Nous commençons sur l’anesthésie ou l’imagerie à être fragiles. Malgré cela, l’objectif est d’échanger pour voir ce qu’on peut faire et à quelle échéance.

L’idée d’une concurrence entre les établissements doit donc être oubliée ?

Je ne suis pas sûre qu’ils ont été vraiment rivaux, mais c’est effectivement une crainte qui a toujours existé. Depuis un an, nous nous sommes efforcés de rassurer le personnel. Il n’y a pas de volonté du CHU de fusionner les onze établissements. Dans la gouvernance, on a mis en place des verrous pour l’éviter ; on est vraiment dans une logique fédératrice.

De votre côté, quelles sont les attentes à l’égard de l’hôpital Louis-Pasteur ?

Ce qu’on attend, c’est une amélioration du parcours de soins dans les deux sens. Je pense en particulier, pour les personnes âgées soignées dans un autre hôpital après un séjour chez nous, à l’amélioration du dossier patient. Pour les transferts vers chez nous, on demande quand ce n’est pas une situation d’urgence d’éviter les arrivées à 17 heures… De façon générale, il s’agit d’organiser davantage le circuit et que Dole et les autres hôpitaux du GHT jouent le jeu du recours au CHU pour tout ce qu’ils ne peuvent pas faire.

Partagez-vous le sentiment exprimé par M. Luigi que, dans un contexte financier généralement déficitaire, l’hôpital ne pourra compter que sur lui-même ?

Le déficit global des CHU à fin 2016 sera d’environ 600 M€. Un proverbe dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera ». Si on démontre qu’on est en capacité de faire des propositions, on peut espérer que l’ARS nous aidera.

Récemment a été soulevée la question du financement de deux lignes du Smur à Dole. Son organisation et son coût doivent-ils être mutualisés à l’échelle du GHT ?

Il faut laisser chacun assumer ses propres missions. Organiser l’offre de soins est une mission de l’ARS, pas du GHT. Cela ne nous empêche pas, dans nos établissements, de réfléchir à l’existant et aux propositions que nous pourrions faire. L’assistance médicale aux interventions de secours est un vrai sujet : aujourd’hui cela concerne Dole, demain ça peut être d’autres établissements…

Propos recueillis

par Benoît Ingelaere