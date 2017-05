Chamole, éoliennes, chauve-souris, réserve

La mairie de Chamole a proposé le 12 mai,une soirée d’information et découverte au sujet des chauves-souris, encore assez nombreuses dans la région. Le seul et unique mammifère capable de voler est aussi fragile qu’utile. Le classement prochain de la réserve naturelle régionale (RNR) des grottes de la côte de la Baume semble donc une nécessité absolue afin de protéger les 13 espèces de la région en danger. Carole Pusterla, conservatrice du réseau RNR chiroptères, s’est chargée de la présenter sous tous ses aspects en partageant de surprenantes connaissances. Qui sait, par exemple, que les chauves-souris sont un « insecticide naturel » d’une efficacité redoutable ?

7 moustiques par minute

Elles sont capables de dévorer jusqu’à 60.000 insectes par an (7 moustiques à la minute). Elles méritent donc notre attention : l’hibernation est une période extrêmement fragile du fait de la dangerosité d’un réveil subit. Celui-ci pouvant être fatal en faisant passer brutalement le cœur de 10 pulsations à la minute à 600. Le respect des nurseries est également essentiel car le petit, accroché en permanence à sa mère, risque la chute mortelle en cas de dérangement. Le public stupéfait a donc pu découvrir des aptitudes insoupçonnables liées à la reproduction ; la femelle stocke les spermatozoïdes avant l’hiver et attend un climat propice pour ovuler. En cas d’impossibilité de nourrir correctement le futur petit, elle décide d’avorter volontairement. Les habitants ont compris l’importance de cohabiter avec cet animal présent dans de nombreuses granges, et de soutenir le projet de création d’une réserve naturelle régionale à la place d’un classement de protection Natura 2000. Certaines mesures compensatoires ont déjà été prévues en ce qui concerne la présence des éoliennes. Elles représentent un danger lors de faibles vents : il s’agirait donc d’en imposer l’arrêt momentané dans les deux heures suivant le coucher du soleil. La Franche-Comté posséderait dès lors un septième gîte protégé sur les 10 présents.

De notre correspondant Alexandre Collard