Noël : internet à la rescousse des isolés

« À quelques jours de Noël, les sapins clignotent et le champagne est au frais dans la plupart de foyers en France et à travers le monde. Pourtant on est loin de se douter que de nombreuses personnes seront seules pour les fêtes de fin d’année », explique Héléna Vigneron, jeune Jurassienne originaire de Saint-Lothain spécialiste du numérique, créatrice du site internet www.seulpournoel.fr, qui se propose de mettre en relation les isolés pour les fêtes. « L’idée est née en décembre 2015, quand j’étais à Strasbourg », explique-t-elle. « Il faut savoir que 25 % des gens en ville ne fêtent pas Noël, à 37 % pour cause de rupture familiale, mais aussi à 33 % pour cause d’éloignement géographique. Parce que nous sommes dans une société qui se déchire plus qu’avant, il est ainsi possible de se retrouver seul à Noël, qui reste d’abord une fête familiale, et d’être avec ses amis pour le 31 décembre. »

Demain, un Noël international ?

Entièrement gratuit et sécurisé, le site permet donc à tous ceux qui le désirent d’inviter d’autres personnes seules à venir passer les fêtes chez eux. « Ce lundi matin, nous en sommes à 630 inscrits et une trentaine de réveillons sont organisés à travers toute la France. Parmi ces inscrits, on va souvent trouver des parents isolés. Ce qui me touche le plus, c’est lorsque des gens décident d’en inviter d’autres, on retrouve alors un peu de l’esprit de Noël. On dit souvent qu’on trouve le pire et le meilleur sur internet, là, je crois qu’on est dans le meilleur. »

Héléna Vigneron est d’ailleurs convaincue : « une Noël nouvelle génération est train de naître, “le Noël 3.0″ » : « le site va connaître cette année sa première déclinaison en Grande-Bretagne. Mon rêve serait qu’un jour, on puisse décider de quitter le Jura pour aller passer Noël à l’autre bout du monde, par exemple à San Francisco avec une famille qu’on ne connaît pas. Ce serait magnifique… »

Si le site est principalement dédié à Noël, il permet aussi d’organiser des soirées pour le 31 décembre.