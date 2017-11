Les animations de Noël au centre-ville de Dole débutent le 1er décembre :

Le 1er décembre à 18 h : lancement des illuminations avec une descente aux flambeaux au départ de la place Barberousse à puis place du 8 mai à 18 h 30, l’illumination du grand sapin de Noël et des lumières de la ville suivie des bars de Nowel pour la 4ème édition.

Place du 8 mai : vin chaud offert par la municipalité et animation avec les Satin Doll Sisters, vente de pâtisseries sucrées et salées au bénéfice du Téléthon, par le Roller Club Dole Tavaux.

les Bars de Noël :

L’Apar’thé (place nationale) avec Duo Solari de 18 h 30 à 21 h

Le Clavelin (24 rue Pasteur) avec 16 The Day de 19 h à 23 h

Le Parisien (24 rue de Besançon) avec Baloo’s brothers dès 19 h

Les Tontons bringueurs (53 rue de Besançon) avec Jerry Yel de 19 h 30 à 2 h

Le Dolois (11 grande rue) avec Grav’Kassur dès 20 h

Pub des trolls (22 avenue Aristide Briand) avec Duo LaurAline dès 20 h

Café Charles (1 rue du Prélot) avec Feeling 25 de 20 h 30 à 0 h 30

Le BHV (47 rue Léon Chifflot) avec Côté musique dès 21 h

Pub Le Northwich (2 avenue de Northwich) de 21 h à 1 h

Pub Le Galway (21 avenue de la Paix) avec Full Throttle de 21 h à 1 h 30

Du 1er décembre au 5 janvier : la grande roue, place nationale

Elle passe de 23 m à 30m ! Neuf mètres de plus pour une vue panoramique sur la ville encore plus impressionnante. Pour les plus petits, un manège enfantin sera également présent

Du 1er au 24 décembre : Les boutiques éphémères de Noêl

Il s’agit d’installer des créateurs et artisans (producteurs exclusivement) dans des locaux commerciaux actuellement vacants. Cette opération initiée en décembre 2014 forte de son succès est reconduite pour la 4e année.

Créations proposées : vêtements, accessoires : bijoux, petite maroquinerie, écharpes, chapeaux, poteries etc.

Horaires : lundi de 15 h à 19 h, du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, vendredi et samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 15 h à 19 h (fermeture à 17 h le 24 décembre)

Du 1er au 24 décembre : les chalets de Noêl, place nationale

Artisans et producteurs locaux occuperont les 25 chalets en proposant leurs spécialités.

Horaires : tous les vendredis de 14 h à 20 h, tous les samedis de 9 h à 20 h et tous les dimanches de 14 h à 20 h. Nocturnes les samedis 16 et 23 décembre jusqu’à 23 h.

Un maquillage gratuit : Au profit d’associations caritatives, la ville de Dole offre un maquillage gratuit aux enfants au 44 grande rue avec la présence du Père Noël.

Dates : samedis 2, 9 et 16 décembre de 15 h 30 à 18 h 30, dimanches 3, 10 et 17 décembre de 15 h 30 à 18 h 30, samedis 23 et 24 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Dimanche 3 décembre : Concert de l’Avent à 17 h à l’Auditorium Karl-Riepp

Par l’association Musique ancienne et Soleil levant avec un concert autour de J-S Bach.

Violoncelle : Denis Guy, orgue : Akiko Kan Dieu, hautbois : Fabrice Ferez, alto : Michèle Duvoisin, soprano : Kaori Hirosé

Entrée gratuite.

Mercredi 6 décembre : marché de Noël des enfants de 13 h 30 À 18 h à Dolexpo

Un marché de Noël réalisé par les enfants des accueils périscolaires de Dole et des centres de loisirs d’Authume, Foucherans et Romange. Entrée libre

Mercredi 6 décembre : thé dansant de Noël de 15 h À 18 h à la Commanderie

Vendredi 8 décembre : le temps de l’Avent avec La Maîtrise du Conservatoire à 20 h à l’église Saint-Jean

Direction : Patrice Roberjot, piano : Delphine Peyrard

Tarif : 5 € – réservation : sur place 30 min avant le concert

Samedis 9 et dimanche 10 décembre : Les facteurs de Noël par la compagnie En Vrac de 14 h à 18 h au centre-ville

Deux facteurs, complètements “ timbrés”, déambulent sur un engin électrique sonorisé et éclairé, distribuant ici et là, du courrier que leur a confié le fameux Père Noël.

Samedis 16 et 23 décembre : Les Zurbains proposent Quel mic mac ! à 11 h, 14 h et 15 h au 29, grande rue

Les Zurbains ont mis un de ces micmacs dans les contes ! Important : pas besoin de mettre son pyjama pour y assister. Gratuit.

Vendredi 15 décembre : Le Messie de Georg Friedrich Haendel sous la direction de Jordi Savall à 20 h à La Commanderie

“Le Messie”par la Capella Reial de Catalunya et le concert des Nations. Une distribution de prestige pour les fêtes de Noël.

Tarifs : 20 à 30 € – Contact : 03 84 72 11 22

Samedi 16 décembre : la soupe des chefs organisée par le Lion’s club de 9 h à 18 h, place du 8 mai et haut de la rue de Besançon M. 16 DÉCEMBRE DE 9 H À 18 H

L’intégralité de la recette sera reversée aux Restos du Coeur. Vous pourrez également déguster huîtres, vin et jus de pomme chaud.

5€ la soupe – infos: 06 85 22 13 52 ou 06 07 58 04 11

Samedi 16 décembre : Concert Si Noël m’était comté avec 160 choristes à 20 h à l’église Saint-Jean L’Evangéliste

Sous la direction de Marie Christine Forget. Au programme: des oeuvres de M.A. Charpentier, J.S. Bach, G.F. Haendel, H. Berlioz, J.Rutter et A. Pärt

Tarifs : 15 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi 16 décembre : théâtre de rue avec Mister Christmas par la compagnie Théâtre du vertige de 14 h à 18 h au centre-ville

Le frère du Père Noël est en visite à Dole. Gratuit

une proposition des commerçants UNIDOLE

Animations au centre-ville par Charlie et Christian les samedis 16 et 17 décembre de 16 h à 19 h, du 18 au 22 décembre de 15 h 30 à 18 h 30 et les samedi 23 et dimanche 24 décembre de 10 h à 18 h.

Le Père Noël se balade au centre-ville : samedis 16 et 23 décembre et les dimanches 17 et 24 décembre

Proposition des commerçants d’Unidole avec distribution de papillottes et friandises. Gratuit.

Dimanche 17 décembre : ATD Quart-Monde organise la fête de Noël de 10 h à 17 h à la maison familiale du Jura

Pour que les personnes qui vivent dans la précarité et celles qui s’investissent dans le mouvement puissent partager un temps festif et fraternel. Entrée libre – renseignements : 06 30 18 95 84 ou 06 01 71 77 30

Dimanche 17 décembre : théâtre avec Time o’clock de 14 h à 18 h au centre-ville par la compagnie Théâtre du vertige

Gratuit

Mercredi 20 décembre : Instants de Noël à 18 h 30 et à 19 h 30 à l’auditorium Karl-Riepp

Direction : Myriam Doreau, Carine Lanoe. Gratuit

Samedi 23 décembre : la descente du père Noël à 18 h, place nationale

Organisé par le comité des fêtes avec les sapeurs pompiers.

décembre

de 19 h à 20 h à l’Auditorium Karl-Riepp

Samedi 23 décembre : Chantons Noël ensemble à 16 h 30, place du 8 mai

Répétitions mercredi 13 décembre et vendredi 22 décembre de 19 h à 20 h à l’Auditorium Karl-Riepp

Dimanche 24 décembre : DJ Raph de 10 h à 16 h au centre-ville

A noter que les parkings seront gratuits les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre (hors parking à barrières).

Les commerces seront ouverts les dimanches 10, 17 et 24 décembre.