C’est lors du 16e festival du livre et de l’image de montagne, organisé par la commune de L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, que Nicolas Gascard a reçu le 10e Grand prix littéraire des Écrins René Desmaison, du nom du célèbre alpiniste Français mort en 2007. Son livre de photos « Atmosphère », publié en octobre 2016 par les éditions Slatkine, primé il y a quelques semaines face à dix autres ouvrages, « est le résumé de [ses] 20 années de carrières à photographier les orages et les phénomènes atmosphériques ».

Le photographe lédonien explique : « J’ai appris une semaine avant les résultats que je participais à ce concours ; mon éditeur s’était occupé de tout. Généralement, les concours, ce n’est pas trop mon truc ; je n’aime pas trop l’esprit de compétition. Quoi qu’il en soit, c’est toujours gratifiant de se voir récompenser pour son travail ; ça permet de s’épanouir et de continuer à évoluer dans le bon sens. »

À travers cet ouvrage, tiré à 2 500 exemplaires, et en vente en librairie, l’auteur-photographe met en lumière foudre, aurore boréale, tempête et éclaircie, du Midwest américain au nord de l’Europe. « À travers les pages de mon livre, j’ai voulu emmener le lecteur des phénomènes atmosphériques les plus doux, aux plus violents. Je pense que c’est ce travail atypique, mixé à l’écriture, qui a séduit et qui m’a fait remporter le prix. » Un prix qui s’accompagne d’un chèque, qui permettra à l’artiste de partir à nouveau sur les routes pour nous faire voyager à travers le monde des orages.