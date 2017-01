Neige – verglas : prudence sur les routes

Si le département du Jura est repassée de vigilance orange à vigilance jaune ce dimanche 8 janvier à 6 heures du matin, la neige est tombée sur de nombreux secteurs cette nuit, qui peut rendre les routes très glissantes. La prudence est donc de mise, d’autant que les départements voisins, de l’Ain et de la Saône-et-Loire restent, eux, en alerte orange.

Cette nuit, sans doute à cause d’une plaque de verglas, un grave accident s’est produit sur la RN79, plus connue sous le nom de RCEA, qui a fait 5 morts et 27 blessés, dont deux sont dans un état sérieux.

Le bus transportait une quarantaine de ressortissants Portugais en route vers la Suisse lorsqu’il a dérapé et quitté la chaussée, vers 4h30 du matin à hauteur du viaduc de Charolles, et fini sa course en contrebas.

Côté météo, la journée devrait se dérouler sous la grisaille avec toutefois de beaux passages ensoleillés sur le haut-Jura, à partir de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Mais dès la fin de l’après-midi, des brouillards givrants pourraient se former et s’étendre de Salins-les-Bains à Moirans-en-Montagne en passant par Champagnole.