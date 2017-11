Neige sur le haut Jura : circulation toujours aussi difficile...

Petit point météo et route de la soirée : ça galère toujours pas mal sur les routes du haut Jura, ce mercredi 29 novembre en début de soirée et les équipements spéciaux sont recommandés pour tous, parfois obligatoires pour les camions.

La circulation est délicate sur la RD25 à partir de Désertin jusqu’au département de l’Ain, la RD 415 de La Cure à la Suisse ( Bois d’Amont), la RD 25 Prémanon-Lamoura (de l’Abbaye à Tréchaumont), la RD 437 Saint Claude-Saint Laurent (de Lézat à St Laurent) avec, là, des équipements spéciaux obligatoires pour les poids lourds, la RD 437 de St Laurent au département du Doubs (Foncine-le-Haut), la RD 471 de de Entreportes à Charbonny en raison de givre localisé ou plaque verglas possible, la RD 5 de de Crotenay à Champagnole (givre localisé ou plaque verglas possible), la RD 27 de Pont du Navoy à Marigny et la RD 467 de Andelot à Pont de Gratteroche.

A Lons-le-Saunier, la côte de Montaigu (RD 52) est toujours fermée à la circulation et le trafic dévié par Conliège.

Prudence : plusieurs camions se sont retrouvés bloqués durant ce mercredi à Jeurre et Meusia et un accident, survenu à Pratz, a fait un blessé. Dans l’après-midi, la route entre Saint-Claude et Morbier était plutôt glissante et il était par exemple impossible de monter depuis la RN5 sur Bellefontaine – Mouthe sans pneumatiques adaptés.

Météo France confirme l’arrivée de la neige en plaine, jeudi

A l’instar d’une bonne partie des départements de la façade Est de la France, le Jura est ce soir classé en alerte jaune neige-verglas. Et si l’heure est à l’accalmie, les chutes de neige, souvent limitées à quelques flocons en plaine, plus fortes sur les reliefs, devraient gagner l’ensemble du département dans la nuit et persister jeudi avec, comme annoncé ces derniers jours, un renforcement de ces chutes de neige en plaine en cours d’après-midi et en soirée. La neige devrait d’ailleurs continuer à tomber dans la nuit de jeudi à vendredi, puis se calmer dans la journée de vendredi.