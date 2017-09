Nathalie Desseigne quitte le Front national

Dans un courrier envoyé à Marine Le Pen, l’élue Jurassienne à la Région, Nathalie Desseigne, annonce qu’elle quitte le FN. « J‘observe depuis des mois déjà tout ce qui se passe au sein du Front national. Je vous avoue que le spectacle offert fin juin 2017 au Conseil Régional de Bourgogne, Franche Comté a fini de me convaincre que notre mouvement marche sur la tête », écrit-elle, « je croyais sincèrement avoir trouvé dans votre parti ce qui correspondait à mes convictions et à mes valeurs ».

Changement de ligne

Dans son courrier, elle reproche notamment à Marine Le Pen de vouloir « changer la ligne et revenir aux fondamentaux, avec une ligne identitaire ». Et de développer : « Si l‘immigration incontrôlée et l‘islamisme représentent de graves problèmes pour la France et les français, ce ne sont pas les seuls ! »

Elle conteste aussi la décision, prise le 30 juin dernier, d’évincer Sophie Montel de sa présidence de groupe au Conseil Régional – alors que « Sophie est bosseuse, loyale et juste. » – avant de conclure : « Pour ma part, je suis restée et resterai au côté de mon amie avec qui j‘ai appris beaucoup depuis l‘élection régionale. J‘ai espéré un temps que vous reviendrez sur votre décision, incompréhensible et brutale »

Elle “trahit les électeurs jurassiens” pour Eric Silvestre

« Elle a choisi pour cela d’exprimer ses états d’âme sur les réseaux sociaux avant même de nous en informer », commente, de son côté, Eric Silvestre, le Secrétaire départemental du FN 39. « Elle semble avoir oublié quelques principes fondamentaux qui feront que la refondation en cours de notre parti nous amènera à la victoire : l’unité derrière notre Présidente, la discipline derrière la stratégie politique en cours, le travail collectif pour appliquer cette stratégie sans dérive associative. » Et d’ajouter : « Mme Desseigne, par sa démission du Front national, trahit les électeurs jurassiens, franc-comtois et bourguignons qui l’ont portée à son poste de conseillère régionale non pour son nom, mais pour son appartenance à notre parti politique. J’invite donc Mme Desseigne à aller jusqu’au bout de sa démarche et à démissionner dès ce jour de son mandat rémunéré de conseillère régionale. »