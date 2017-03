Le projet initié par Jordi Savall pour l’accueil des musiciens professionnels obligés de quitter leur pays en raison de conflits ou des persécutions à l’encontre des artistes sera officiellement présenté ce mercredi 1er mars à Paris dans les locaux du ministère de la Culture. Baptisée Europe Créative Orpheus XXI, cette académie sera basée à la Saline Royale d’Arc et Senans dont le concertiste et chef d’orchestre (connu du grand public pour sa participation au film Tous les Matins du Monde, 1991) est artiste-associé. Ses objectifs sont de « permettre l’intégration de musiciens professionnels réfugiés et de transmettre leur culture aux enfants et adolescents déracinés ». Il s’agit d’offrir à des jeunes musiciens la chance de s’intégrer par le travail salarié, d’abord en tant qu’enseignants musicaux dans les écoles, puis en tant que concertistes lors de la tournée de l’ensemble interculturel. L’association doloise Coop’Agir est un des acteurs de ce projet, mis en place en partenariat avec le Réseau international des Villes Refuges (ICORN) et du Centre international de Musique Ancienne de Barcelone et avec le soutien de la Commission européenne.