Que ça soit en tant qu’organisateur, ou en tant que partenaire, la ville de Lons-le-Saunier a vocation à « créer un dynamisme durant l’été en offrant aux touristes comme aux habitants, des manifestations variées accessibles à tous », explique Valérie Galle, adjointe au maire en charge de la vie associative et de l’animation. « Nous sommes une ville centre où les touristes sont nombreux et où il y a une réelle demande des Lédoniens et des associations en terme d’animation. Nous avons des sites qui permettent d’organiser des concerts, des spectacles, des manifestations ; nous faisons donc en sorte de mettre en scène l’ensemble. »

La musique en fête

Un été dense en animations qui dé butera donc le 21 juin prochain avec la fête de la musique, repris en main par la ville depuis deux ans, « pour des raisons de sécurité et d’organisation plus homogène ». De 18 heures à minuit, des dizaines de musiciens se succéderont sur les différentes scènes du centre-ville ; du cours Sully au parc des Bains, en passant par la rue des Salines, la place de la Liberté, le Puits-Salé, la place de la Comédie, ou encore le parvis de la Médiathèque, sans oublier les différents bars.

Quelques jours après, la ville laissera place au sport, avec la coupe de France de VTT, qui du 23 au 25 juin, verra jusqu’à 1 200 coureurs parcourir le plateau de Montciel. Le samedi 24, c’est du côté des joggeurs que Lons-le-Saunier se tournera, avec les 10 km de Lons, organisés par Lons Athlé 39. Autre lieu, autre événement ; le dimanche 25 verra le parc des Bains envahi de millier de voitures anciennes, pour le Mobil’Retro, qui viendront s’exposer sous le regard des amoureux de belles carrosseries.

Début juillet, du 3 au 8, touristes et lédoniens retrouveront les traditionnels bacs à sable sur la place de la Liberté, avec cette année, un tournoi de boules de plage en plastique. Puis retour des vendredis de l’été, dès le 7 juillet, avec le groupe « Kvintet Orkestra ». Le jeudi 13 et vendredi 14 laisseront place aux traditionnelles festivités nationales, avec défilé patriotique, feu d’artifice et bal populaire à la Guinguette le jeudi, et concert des « Gypsy Sound System Orkestra », le vendredi au parc des Bains.

Entre folk et jazz

Durant tout l’été, les amoureux de musique folk seront également servis, avec Les Folk’ Jeudis de Harp, organisés par l’association éponyme, place de la Comédie, tous les jeudis à 20 h 30. Les amoureux du jazz, eux, se retrouveront le 24 août au Bœuf sur le toit, pour fêter les 10 ans du festival du Jazz à Frontenay, avec un concert détaché à Lons-le-Saunier, qui verra se produire, entre autre, le saxophoniste Christophe Panzani, et le Daniel Zimmermann Quintet.

Un été festif qui se terminera en douceur le 2 septembre au parc des Bains, avec, pour la première fois, un grand marché bio organisé par le Groupement des agriculteurs bio du Jura, qui viendront de tout le département pour présenter leur savoir faire.

• Intégralité des programmes à retrouver sur lonslesaunier.fr / vttconliege.com / harp-folk.fr / frontenayjazz.fr. Gratuit.

Ça va guincher au parc des Bains

Cette année encore, l’association la Vir’volte a installé sa guinguette au parc des Bains, depuis le 31 mai, jusqu’au 27 août. Bals-musette, concerts, spectacles, boums enfants ou encore ciné-projections seront au programme cette saison. À noter dans vos tablettes, le bal spécial du 14 août « Cuba libre », avec cours de danse et ambiance festive. Soirée spéciale également la veille, avec la projection du film « La traversée de Paris », a partager en famille et entre génération. Côté enfant, tous les mercredis, la Guinguette se transformera en une joyeuse boum de 17 h 15 à 18 h 30.

• Programme à retrouver sur la page Facebook de l’association : Association La Vir’volte. Ouvert le mercredi de 17 heures à minuit ; le samedi de 18 heures à 00 h 30 ; le dimanche de 17 heures à 23 heures. Renseignements : 07 83 94 07 77 ou 03 84 86 09 41. Gratuit.