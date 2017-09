Trio acoustique, Summer Snow revisite un répertoire pop rock de titres passés et présents, « tantôt interprétations fidèles, tantôt subtiles versions arrangées, alternant jeu instrumental épuré et exécution impétueuse, en passant de Lili d’Aaron à Uninvited d’Alanis Morissette, Fields of Gold de Sting ou Bachelorette de Bjork », présentent les hôtes du groupe.

Les musiciens locaux qui ont envie de jouer sont invités, seuls ou en groupes, à rejoindre d’autres musiciens pour un moment de création et de partage.

Gratuit. Restauration sur place : grillade.