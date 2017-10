Maggy Bolle a invité plusieurs groupes sur scène : Cancoyote Girls, La P’tite sœur, Vlad, Raymond court toujours, Nez à foot, Dirty work of soul brothers. Et bien sûr, la nouvelle quadra se produira elle-même devant le public.

Cancoyote Girls est présenté comme un « plateau de chanteuses affinées. Franc-comtoises de naissance et provocatrices de vocation, ces trois jeunes femmes serviront, sur un plateau, leurs chants de sirènes aux accents de viking et leurs refrains coquins aux arômes subtils – ou pas… »

La P’tite Sœur, ce sont « trois piliers d’comptoir, un banjo, une guitare, une contrebassine, et c’est parti ! » Bref, de la chanson française qui n’hésite pas à être « franchouillarde… voire grolandaise… ».

Ce que le monde pense tout bas

Vlad est un drôle de type mais c’est aussi… un type très drôle. « Il se situe quelque part entre les Berurier noir, Trust, les Négresses vertes et Didier Super ».

Raymond court toujours apparaît comme « le seul groupe de chants de marins vosgiens bretons porno alcoolo n’roll… ». Le trio « distille ces chansons pour adultes consentants depuis 2007 dans un esprit toujours festif et rempli de bonne humeur. »

Et Nez à foot ? Les musiciens du groupe ne sont pas moins décrits comme des dépités, « car un grand nombre de leurs morceaux leur ont été volés par des usurpateurs : entre autres Kim Wilde, Dépêche Mode, Michael Jackson, Madonna, Billy Idol, et plus tard Partenaire Particulier, Indochine, et plein d’autres encore… ». Rien que ça.

« Des vieux claviers, une batterie et des voix un brin tapageuses… Du rock sans guitares, de l’électro sans machines ». Telle est la personnalité de Dirty work of soul brothers. « Un son groovy sous nappes psychédéliques. Une explosion sauvage et suave qui reflète l’ardeur du groupe sur scène. »

Bien sûr Maggy Bolle, comme il se doit, chantera « tout haut ce que tout le monde pense

tout bas ». Ce sera l’occasion pour ces artistes aux chansons burlesco-comiques de présenter son quatrième album.

Samedi 7 octobre à partir de 18 h 30, aux forgs de Fraisans. À 19 h, concert des Cancoyote Girls ; à 20 h, La P’tite Sœur ; à 21 h, Maggy Bolle ; à 22 h, Vlad ; à 23 h, Raymond court toujours ; à minuit, Nez à foot ; à 1 h, Dirty work of soul brothers. Tarifs : adulte 15 € ; réduit 12 € ; Carte Jeune 10 € ; 3-12 ans 5 €. Contact : 06 47 04 01 57.