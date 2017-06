Vincent Dumestre, luthiste et chef d’orchestre, s’est vu confier la direction artistique de la 32e édition du Festival de musique du Haut-Jura, qui se déroulera du vendredi 9 au dimanche 25 juin. Dans cette nouvelle aventure, dit-il, « j’ai souhaité proposer une nouvelle formule qui, tout en poursuivant une tradition de plus de trente ans, exalte la vitalité de notre rendez-vous estival à travers une programmation audacieuse : au-delà de la réunion d’œuvres et d’artistes, j’ai imaginé trois week-ends thématiques, pour une immersion complète et jouissive dans des univers foisonnants ». Ainsi, du 9 au 11 juin, le pastiche sera à l’honneur. Du 16 au 18 juin, l’abbaye de Baume-les-Messieurs sera le cadre d’une résidence d’artistes aux sons de L’exotisme à la Cour. Enfin, du 23 au 25 juin, place aux plaisirs du goût et de l’ouïe, sous le nom de In vino veritas.

Figurent ainsi au programme du week-end inscrit sous le thème Pastiche :

- Vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée de l’Abbaye à Saint-Claude : conférence concert autour de Monteverdi par Jean-François Lattarico. À 20 h, à la cathédrale : Les vêpres de Monteverdi, pour le 450e anniversaire de la naissance du compositeur. Par la compagnie Tempête (musique et mis en espace).

- Samedi 10 juin à 20 h, au théâtre de Lons : La mécanique de la générale. Ce spectacle placé sous le signe de la poésie et de la comédie montre l’ensemble Le poème harmonique, que dirige Vincent Dumestre, dans tous ses états. Musiques d’Uccellini à Michael Jackson, de Machaut aux Rolling Stones, comédien Stefano Amori. À 22 h, au salon du théâtre, le cabaret des Goguettes, « chansons impertinentes et drôles ».

- Dimanche 11 juin à 18 h, à l’église de Clairvaux : Bach et l’Italie, autour de Stabat Mater de Pergolesi transcrit par Bach. En compagnie de la soprano Cécile Scheen et à la tête de son Banquet céleste, Damien Guillon, contre-ténor, chante les deux plus grands Stabat Mater baroques.

Billetterie à l’Office de tourisme Haut-Jura/Saint-Claude, tél. 03 84 45 34 24. Tarifs de 5 € à 35 €. Gratuit jusqu’à 18 ans.