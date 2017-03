Sébastien Hauviller aime la musique pop rock country. Mais il n’est pas un qu’un simple mélomane. Il pratique ce style particulier en tant que musicien, et vient de sortir son deuxième album, intitulé Le rêve américain, en tant qu’auteur-compositeur interprète.

Cet habitant de Relans a fait ses gammes dès son enfance au conservatoire de Clairvaux-les-Lacs, puis il a intégré la batterie-fanfare de la même commune. Il a ensuite « bifurqué » vers l’orchestre de variétés, en entrant dans celui de Michel Billard, professeur de musique, qui est par ailleurs… son oncle, et aujourd’hui manager de l’album. Au sein du groupe, Sébastien Hauviller a apporté sa propre touche à la clarinette et au chant, puis il s’est exprimé au saxo, au synthé, et à la guitare. Par monts et par vaux, l’orchestre s’est produit dans les bals populaires. Puis est venu le temps du rock’n'roll, confirmant, dit le musicien, « mon goût prononcé pour la musique américaine ».

Il était donc tout naturel que Sébastien Hauviller vole de ses propres ailes. « Il faut aller au bout de ses rêves », dit ce passionné. Son intérêt porte en particulier sur la country, « ce son très atypique sur lequel j’avais envie de poser de la voix française ». Dans ce style de musique, précise-t-il, « il n’y a pas beaucoup de chansons en français ». Les textes, eux aussi, se réfèrent à l’Amérique, racontent « des histoires qui pourraient être vraies ».

Concerts le 22 avril

Les onze titres du CD Le rêve américain sont autoproduits à 150 exemplaires. Déjà, des radios ont choisi de diffuser la chanson phare au titre éponyme de l’album, que Sébastien Hauviller chante en duo avec Franck Moulin. Cet ami auteur-compositeur et musicien, établi à Santans, prépare de son côté un troisième disque qui doit sortir l’été prochain.

L’auteur du Rêve américain va pousser encore plus loin son aventure en réalisant en clip vidéo, qu’il va tourner « au mois d’avril avec un copain ». Ce mini-film devrait être visible à partir du mois de mai sur youtube. « Nous faisons tout nous-mêmes. J’apprends. À chaque fois je me lance un nouveau défi et j’avance », indique Sébastien Hauviller.

Parmi les titres de l’album figure aussi Le chemin des cieux, dont les paroles sont tirées d’un poème de Stéphane Dacunha, un collègue de l’activité principale salariée du musicien de Relans. Cette fois, le style musical est « slow rock américanisé ».

À partir de septembre, Sébastien Hauviller et Franck Moulin proposent aux communes de se produire gratuitement chez elles. Dans une complicité sur scène du style « Souchon-Voulzy ». D’ores et déjà, ils ont prévu de monter sur scène au cours du festival d’Amour, qui aura lieu samedi 22 avril dès 20 h, sur la place de Santans, avec la participation d’autres artistes.

Annick Cousin

Points de vente du Rêve américain (10 €) à Bletterans : Chez Flo et Jéjé ; papeterie Rouge Papier ; et à la Maison de la presse.