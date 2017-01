Musique : J.J. Jaquenod donne un récital à l'église Saint-Just

Le musicien suisse se produira bénévolement à l’occasion de ce concert mécénat en faveur des travaux de restauration de l’orgue arboisien. Jean-Jacques Jaquenod a appris à maîtriser l’instrument avec Odette Rouge à Lausanne, mais au moment de choisir son activité professionnelle, il a préféré la carrière scientifique pour laquelle il avait été formé. Il a toutefois gardé un lien très étroit avec l’orgue puisqu’il est devenu organiste titulaire dans plusieurs paroisses de l’arc lémanique dès 1994, la dernière en date étant celle de l’Aubonne depuis 2007. Son activité de concertiste l’a mené en Suisse, France et Espagne. Actuellement, il est chercheur et statisticien au Département de la formation, jeunesse et culture du canton de Vaud et termine sa carrière d’enseignant de mathématiques et de physique, tout en partageant sa passion pour la musique.Au programme de dimanche figurent une première partie espagnole et la seconde partie italienne. Dans la première partie, Jean-Jacques Jaquenod interprétera des œuvres de Pablo Bruna (1611-1679) et Juan Cabanilles (1644-1712) ; dans la seconde des créations de Giovani Batista Pergolesi (1710-1736), Padre Davide de Bergamo (1791-1863), Ignazio Spergher (1734-1808) et un extrait des treize sonates pour orgue de l’Ospedaletto di Venezia (fin XVIIIe).

Dimanche 29 janvier à 16 h, à l’église Saint-Just d’Arbois. Entrée libre (collecte).