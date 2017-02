Après leur dernier spectacle « Complètement frappé », Lionel Tessier, Didier Latrasse et Stanislas Bujok nous plongent avec cette nouvelle création dans l’univers fantastique des tambours : tambours d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de bois, électroniques, contemporains, mélodiques…

Ce trio de virtuoses, qui parcourt les routes depuis plus de vingt ans, nous étonne encore avec cette exploration sensible d’un instrumentarium aux mille nuances. Il lui offre des compositions sur mesure, inspirées des traditions du Nordeste brésilien, d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest, du Japon, mais aussi des batteries napoléoniennes, des marching drums américains et des chansons cubaines…

Toujours dans le respect des origines, mais avec une profonde singularité et une grande générosité, ces trois musiciens proposent un spectacle plein d’énergie, d’humour et de poésie, qui vous donnera une irrésistible envie de bouger !

Vendredi 10 février, 20 h 30 aux Forges de Fraisans, Tambours ! par l’Esprit Frappeur, rythmes des 5 continents – à partir de 6 ans. Spectacle proposé en partenariat avec les Jeunesses musicales de France. 15 € tarif normal ; 12 € tarif réduit ; 10 € tarif cartes jeunes ; 5 € enfants de 3 à 12 ans. Plus d’infos : http://lesforgesdefraisans.com/Tambours.html