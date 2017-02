Moto entre elles, camion et voiture : encore des accidents graves dans le Jura

Deux accidents graves sont à déplorer sur les routes du Jura, ce samedi 18 février, qui ont fait six blessés, dont certains sérieusement touchés.

En milieu d’après-midi, vers 15 heures, les secours de Mont-sous-Vaudrey, Chaussin, Dole et Arbois sont intervenus pour une collision qui s’est produite entre trois motos, sur la D469 à hauteur de Vaudrey. Cet accident a fait quatre blessés, dont un gravement atteint, qui a été héliporté sur le CH de Besançon par Heli 25 sans toutefois que son pronostic vital n’ait été engagé. Les trois autres, dont un se trouvait également dans un état grave, ont été transportés sur le CH de Dole après avoir été paramédicalisés par l’infirmière des sapeurs-pompiers.

Ce soir, à 19h49, un second accident s’est produit hors agglomération sur la route en direction Rosay à Cressia, entre une voiture et un camion de collecte du lait, qui a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers. Les deux occupants de la voiture ont été désincarcérés. Une des victimes, dans un état grave, a été pris en charge par l’hélicoptère Dragon 25 et transférée sur le CH de Besançon. Le seconde victime, prise en charge par l’ambulance des pompiers, a été transportée sur le centre hospitalier de Lons-le-Saunier. Le conducteur du camion est sorti indemne de l’accident.