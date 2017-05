Ce mercredi 31 mai 2017, dès 15h15, une vingtaine de sapeurs-pompiers a été engagée à Morez, entre la rue des fontaines, la rue de la République et la rue des quais Lamy, suite à une légère coulée de boue et à des inondations provoquées par un violent orage de grêle. Plusieurs locaux commerciaux et privés auraient été impactés.