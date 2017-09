Plusieurs modifications ont été apportées :

Le spectacle de la Cie Manda Lights programmé samedi à 21 h est maintenu. La majorité des spectacles de théâtre du dimanche sont maintenus. Ils auront lieu à l’abri et au sec à l’Espace Lamartine. Les spectacles de rapaces sont maintenus également, parking Lamartine, à 11 h et 15 h. Restauration et buvette seront proposées le samedi soir et le dimanche.

Par contre, sont annulés : la représentation des Urbaindigènes, les visites théâtralisées et animations du dimanche et la course d’obstacles de samedi.

Voici le nouveau programme :

=> Samedi 16 septembre

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la lunette

11 h : Visite guidée des réserves pour les enfants (12 enfants maximum – à partir de 7 ans)

14 h 30 : Visite guidée thématique « La mesure du temps »

15 h 30 et 16 h 30 : Visite guidée du Musée

17 h : Visite guidée des réserves pour tous (12 personnes maximum)

21 h – Place Jean Jaurès : Spectacle « Surya, pluie d’artifices » par la Cie Manda Lights.

Dès 19 h – Place Jean Jaurès : Petite restauration et buvette.

=> Dimanche 17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la lunette

10 h 30, 14 h, 15 h 30 et 16 h 30 – Visite guidée du Musée

11 h – Visite guidée des réserves pour tous (12 personnes maximum)

14 h 30 – Visite guidée thématique autour de l’exposition « À la conquête des nouveaux mondes »

17 h – Visite guidée des réserves pour tous (12 personnes maximum)

Parking Lamartine

Spectacle de rapaces « La relation homme oiseau » par la Cie Natur’ailes. Représentations à 11 h et 15 h. (Durée : 30 min). Tout au long de la journée, vous pourrez observer les rapaces et échanger avec le fauconnier.

Espace Lamartine

Restauration et buvette par les associations moréziennes

11 h 30 – Pose ton gun – Episodes 1 et 2 par le collectif Projet D. (Durée : 30 minutes)

12 h 30 – 14 h Un p’tit d’air d’accordéon

14 h – Pose ton gun – Episode 3 par le collectif Projet D. (Durée : 20 minutes)

14 h 15 – Plouf et Replouf par la Cie Super Super. (Durée : 45 minutes)

15 h 30 – Ali Baba et les 40 pollueurs. Conférence gesticulée sur la transition énergétique. A partir de 12 ans. (Durée : 1h30)

16 h 30 – Le conte abracadabrant par la Cie Les Batteurs de Pavés. (Durée : 40 minutes)

17 h 15 – Pose ton gun – Episode 4 par le collectif Projet D. (Durée : 15 minutes)