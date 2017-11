Morbier / Col de la Savine : la neige provoque trois accidents

Attention, avec les chutes de neige assez importantes sur le haut Jura, les conditions de circulation sont assez délicates sur plusieurs axes. Ainsi, suite aux intempéries survenues dans la soirée, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur trois accidents de la circulation sur le secteur de Morbier : sur la route départementale 26, un premier accident impliquant une voiture seule à la sortie de Morbier. Sur cette même départementale à 2 km de la sortie de Morbier en direction de Tancua, un deuxième accident impliquant une voiture, une camionnette et un bus ne transportant pas de passagers. Le dernier accident est survenu au col de la Savine impliquant deux voitures. Le bilan de ses trois accidents font état de cinq personnes blessées légèrement et transportées non médicalisées sur le CH Morez.

Des axes difficiles ce soir

Ce soir, la circulation est donc difficile sur de nombreux axes, dès la sortie de Lons-le-Saunier sur la RD 117 (de Geruge à Cressia), ou sur la RD 471 de Crançot à Mirebel, mais aussi en Petite montagne autour d’Orgelet, vers Cressia, sur la RD 3 entre Orgelet et Arinthod, RD 109 entre Orgelet et Chambéria et bien sûr sur le haut Jura sur la RD25 de Septmoncel au département de l’Ain, sur la RD 25 de Prémanon à Lamoura, sur la RD 437 entre Saint Claude et Saint Laurent (notamment de Villard-sur-Bienne à Lézat), entre Saint-Laurent et le département du Doubs sur Foncine-le-Haut, sur la RD 5 entre Crotenay et Champagnole ainsi que, plus au nord, sur la RD 469 entre Arbois et Molain.

La RN5 est également difficile entre Poligny et Montrond, puis Saint-Laurent-en-Grandvaux et Morez.

Attention : ces chutes de neige vont se poursuivre toute la nuit sur une large façade Est du département, jusqu’a Poligny voire Lons-le-Saunier et Saint-Amour. Demain matin, il faudra donc prévoir un peu plus de temps pour se rendre au travail…