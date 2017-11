“Où vont aller nos enfants à la prochaine rentrée ? J’ai une petite fille de 2 ans et demi et un petit garçon de 5 ans qui doit entrer au CP à la rentrée. Que dois-je faire ? “, “Cette décision a été prise sans aucune concertation”, “Et pourtant on nous avait dit que la création de la commune nouvelle des Coteaux du Lizon (regroupant Saint-Lupicin et Cuttura) n’aurait aucune incidence sur le RPI Cuttura/Ravilloles”… pouvait-on entendre dans l’importante assistance regroupée devant l’école de Cuttura ce jeudi 23 novembre 2017 au soir, alors que le conseil municipal des Coteaux du Lizon a décidé lors de sa réunion du 6 novembre de regrouper les maternelles de Cuttura à Saint-Lupicin.

Actuellement le RPI Cuttura/Ravilloles compte 91 enfants de 2 ans et demi aux CM2. L’école de Cuttura accueille 40 enfants des très petites sections de maternelles au CP répartis en deux classes ; tandis que l’école de Ravilloles reçoit les 51 autres enfants depuis le CE1 au CM2 en deux classes.

Le site de Ravilloles héberge aussi l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement animé par quatre personnes, pour l’accueil périscolaire et la cantine.

“Nous avons eu un conseil d’école extraordinaire du RPI mardi soir. Il apparaît que cette décision a été prise pour des questions d’économies de fonctionnement. Tout cela subitement, sans anticipation, sans concertation, sans réflexion sur les tenants et aboutissants d’un tel positionnement“, ajoutait l’une des mamans.

Après le rassemblement devant l’école, toutes les personnes présentes se sont rendus devant le domicile de l’adjoint spécial pour y déposer symboliquement les bougies.

L’élu est sorti de son domicile en sommant les personnes présentes de quitter ces lieux faisant partie du domaine privé. Mécontent de cette interpellation, l’élu l’a vivement fait savoir aux parents d’élèves qui ont été choqués par son attitude.

Demain vendredi, le maire de Ravilloles a rendez-vous avec l’Inspecteur de l’Education Nationale. A suivre !