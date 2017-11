Mirebel : un homme de 25 ans blessé lors d'un accident

Sa voiture a quitté la route et fait plusieurs tonneaux. Les secours sont intervenus en fin d’après-midi sur la RD 471, à la sortie de Mirebel en direction de Champagnole, pour un accident avec une seule voiture en cause. A leur arrivée, ils ont pris en charge le conducteur, âgé de 25 ans, qui était blessé et coincé dans le véhicule, mais conscient. Il a été sorti par les sapeurs-pompiers de Lons-le-Saunier et du CIS Lamarre. Après bilan de l’équipe SMUR, il a été transporté médicalisé sur le centre hospitalier de Lons le Saunier.