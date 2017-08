Si les plantes et les fleurs qui couvrent le haut plateau jurassien font le bonheur des randonneurs et des amateurs de la nature, elles ont également de quoi combler les cuisiniers désireux de se tourner vers un mode de consommation plus sain. Ils sont une trentaine à s’être réunis à la Maison du Parc de Lajoux ce jeudi 17 août pour suivre le temps d’un après-midi les conseils de deux connaisseuses en la matière. Un atelier animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).

Tout est bon dans le pissenlit

Le long des collines arrondies qui entourent la commune, un petit groupe suit avec attention Simone Perrier, membre du CPIE. Et malgré la beauté du paysage environnant, ces derniers ont le regard rivé vers le sol. Ils sont là avant tout pour apprendre à reconnaître les éléments végétaux qu’ils pourront ensuite utiliser dans leur cuisine ou dans des remèdes maison. Mme Perrier les mène à travers champs pour leur faire découvrir les vertus thérapeutiques méconnues que peuvent renfermer certaines fleurs. À commencer par le pissenlit : « Les racines sont bonnes pour le foie et on peut faire du sirop avec les pétales » explique-t-elle à ses élèves du jour.

Pour Simone Perrier, adopter un tel régime ne provoque pas de carences. C’est même tout le contraire puisqu’« il y a autant de matières nourrissantes dans les orties que dans un morceau viande ». Autour d’elle, les participants à son atelier notent avec soin les conseils qu’elle leur prodigue. Certains en profitent pour faire un herbier, afin de distinguer plus facilement les fleurs qu’ils pourront cueillir lors de prochaines sorties dans la nature.

Passage aux fourneaux

Pour la partie cuisine, c’est Dominique Cottanceau qui s’occupe de donner des cours. Également membre du CPIE, elle a installé son matériel dans les locaux de la Maison du Parc. Cela fait 20 ans qu’elle a commencé à cuisiner avec les plantes : « Ce qui m’intéresse, c’est la transition et l’échange » déclare-t-elle à propos de cette journée d’initiation.

Au menu aujourd’hui : beignets et nems jurassiens à base de feuilles de consoude. Des recettes qu’elle effectue devant une dizaine d’apprentis cuisiniers bio : « C’est abordable pour tout le monde à condition de savoir utiliser les plantes. Cela peut-être aussi dangereux que les champignons. Il faut être humble et croiser ses sources » prévient-elle.

Un intérêt grandissant du public

Pour Dominique Cottanceau, de plus en plus de personnes se tournent vers ce mode de consommation : « C’est devenu une vraie tendance grâce à des cuisiniers comme Marc Veyrat. On se rend compte qu’on s’empoisonne avec l’agroalimentaire. Et puis on fonctionne de manière écologique car on reste dans son périmètre. C’est mieux d’utiliser ce qui nous entoure plutôt que d’acheter des trucs invraisemblables à Rungis ».

Un avis partagé par Guillemette, qui habite à La Pesse : « J’ai envie d’apprendre cette richesse des plantes qu’on ne soupçonne pas » résume-t-elle. « Je suis intéressée par leurs qualités médicinales afin de les utiliser de manière préventive. C’est mieux que de consommer des médicaments chimiques ».

L’atelier s’est enfin terminé après plus de deux heures d’initiation autour d’une tisane faite avec les ingrédients cueillis par le groupe de Mme Perrier, l’idéal pour se convaincre des bienfaits que peuvent apporter les fleurs et les plantes de nos jardins.

Mathieu Albertelli