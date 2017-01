Suspens. Elections. Comcom.

Francony 47 voix, Gaillard 43 voix. D’une courte tête, l’ex-président de la comcom d’Arbois s’est imposé face à l’ex-président de la comcom de Poligny. Celui qui s’est présenté comme « l’homme du consensus » a donc réussi à rallier les suffrages au-delà d’Arbois. Une victoire cependant moins large que celle prévue au lendemain de l’appel de Gilles Beder à voter massivement Francony. A chaud, le maire de Salins a confié « Michel Francony manquait peut-être un peu de visibilité, il n’a pas fait la même campagne sur Salins que Jean-François Gaillard, qui par ailleurs possède un vrai sens politique ». La victoire de Michel Francony, c’est aussi la victoire du néophyte face à l’homme politique : 3 ans d’expérience seulement en politique pour le premier, contre 34 ans d’expérience pour Jean-François Gaillard. Ce beau parcours polinois (conseiller municipal, conseiller général, vice-président de la comcom, avant d’en prendre la tête) a-t-il au final desservi ses intérêts ? Pour certains observateurs de la vie locale, Arbois et plus encore Salins auraient pu pâtir d’un centre de gravité trop polinois.

Un trium virat pour l’équilibre des territoires

Quoiqu’il en soit, au soir de l’élection, Bernard Amiens, maire d’Arbois, s’est dit heureux du résultat : « Je l’attendais, c’est une bonne équipe pour travailler ». Malgré certaines rumeurs, Jean-François Gaillard a en effet accepté d’être 1er vice-président (70 voix), le 2ème vice-président étant Claude Romanet, ex-président de la comcom de Salins (67 voix). Ce trium virat, qui préfigure un certain équilibre entre les territoires, sera chargé d’en assurer la dynamique et la pérennité. L’élection nominale des 10 vice-présidents s’est poursuivie jusqu’à près de 1 h du matin : chacun des 94 conseillers communautaires est passé 10 fois dans l’isoloir, puis chaque urne a été dépouillée. Ce qui n’a pas empêché ces élections marathon de se poursuivre jusqu’à plus de 2 h du matin pour élire les 10 membres du bureau.

Stéphane Hovaere