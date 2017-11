Champagnole, conseil municipal, détritus, incivilités, caméras

Les détritus poussent comme les champignons

Faut-il sensibiliser les jeunes aux règles de la vie en société ? Telle est la question existentielle à laquelle le conseil municipal du 26 octobre a tenté de répondre. « Avenue Edouard Herriot, les incivilités persistent » a dénoncé Jean-Louis Duprez, conseiller de la minorité, lors des questions diverses. Les déchets continuent d’être jetés dans la nature, devant les devantures des commerces, selon plusieurs conseillers, la situation serait sans amélioration depuis cet été.

« J’ai conscience qu’il y a encore des problèmes, nous allons faire intervenir des médiateurs » a répondu le maire avant de rajouter : « on s’en occupe, mais la situation ne peut pas se régler du jour au lendemain ».



Quand les chiens coursent les cyclistes…

Le débat a été l’occasion de rappeler que l’installation de caméras partout dans la ville demeure bien par précellence une priorité du maire, qui affirme que même si la ville n’obtient plus de subvention, elle continuera de développer son système de vidéo surveillance. Aux alentours du lycée Paul-Emile-Victor, les habitants se plaignent aussi que des déchets soient régulièrement jetés dans leurs jardins. Non, sans humour le maire, Guy Saillard a rappelé à ses conseillers que « c’est bien connu, partout où il y a un Mc Donald, il y a des déchets ». Après les déchets qui traînent, c’est les chiens qui divaguent désagréablement sur la voie verte, qui ont agaçé Jean-Louis Duprez. Serait-il possible d’installer une signalétique « Tenez votre chien en laisse » ? De concert le maire Guy Saillard et le président de la communauté de communes Clément Pernot ont répondu par l’affirmative. Toujours au chapitre de la sécurité, la mise en place de ralentisseurs sur les principales artères de la ville a été plébiscité par le conseil. Le maire a soutenu cette idée en promettant : « dès que j’ai 15 000 € je lance le chantier ».

Un nouveau directeur des services techniques

Fabien Delfau, 30 ans, remplace Laurent Laithier au poste de directeur des services techniques. Le jeune homme de 30 ans a travaillé 6 ans au département travaux public chez Eiffage, puis 6 ans comme directeur des services techniques à Nemours en Seine-et-Marne. Originaire de Fontainebleau, il a trouvé un logement près de Poligny suite à son récent recrutement. Diplômé en génie civil et en ingénierie des travaux publics, il encadre désormais l’activité de la trentaine d’agents techniques de la ville, il est en charge de la préparation des festivités de Noël, du renouvellement d’une partie du parc automobile… Et tant d’autre chose encore ! « Champagnole une ville bien dynamique, il y a de quoi faire ici ». « Les gens ici sont chaleureux, les rapports sont plus simples qu’en région parisienne. C’est un ressenti personnel mais j’ai l’impression qu’ici les choses avancent plus vite, qu’on est plus efficace ».

Privés de Champa’mag ?

Vous n’avez pas reçu votre « Champa’mag » comme tous les mois dans votre boîte aux lettres ? Vous vous demandez si la ville vous a blacklisté de ses interlocuteurs ? Ne vous inquiétez pas, ce mois-ci, seulement un quart des magazines a été distribué aux champagnolais à cause d’une défaillance de La Poste. La situation rentre rapidement dans l’ordre.

De notre correspondante Hélèna Vigneron