[Météo-Routes] Circulation délicate sur l'ensemble du Jura

La carte publiée ce vendredi 1er décembre à 6h15 par le service des routes du Conseil départemental n’est pas banale : mis à part un petit tronçon de la RD 33, de La Chaux-en-Bresse à Bletterans où la circulation est jugée « normale », l’ensemble des axes du Jura sont ce matin jugés à circulation « délicate » en raison des chutes de neige de la nuit, qui ont gagné l’ensemble du département.

Sur la plupart des routes du sud Jura, les équipements spéciaux sont recommandés, obligatoires pour les camions sur le haut Jura. A Lons, la côte de Montaigu reste fermée et le trafic en direction de Clairvaux-les-Lacs dévié vers Conliège et Revigny. Sur le nord Jura, de Dole à Poligny, si la neige est moins abondante sur les routes, ce sont les risques de verglas qui sont pointés.

Retour du soleil ce week-end

Côté météo, le Jura, le Doubs et l’Ain restent classés en vigilance jaune « neige – verglas ». Ce matin, les chutes de neige vont se poursuivre sur l’ensemble du département, mais faiblir en milieu de matinée. L’après-midi sera plus calme, avec même quelques éclaircies annoncées en fin d’après-midi. La nuit devrait être claire et froide avec des températures négatives allant de -2°C à -7°C sur les Grandvaux.

Ce temps sec et froid devrait se poursuivre ce week-end, notamment samedi où la journée devrait être ensoleillée notamment sur le haut Jura. A vos skis et vos raquettes ! De nombreuses pistes seront en effet ouvertes sur les stations du Jura.