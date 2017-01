Météo France a classé, ce samedi après-midi, le Jura (et la Saône-et-Loire) en alerte “vigilance orange grand froid, neige-verglas” jusqu’à ce dimanche 8 janvier à 10 heures. “Cet épisode hivernal nécessite une vigilance particulière. Le verglas, même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités économiques et est particulièrement gênant pour la circulation routière”, est-il expliqué dans le bulletin.

Ce relèvement de niveau de jaune à orange précède l’arrivée de la perturbation qui donne, par endroits, des pluies et bruines verglaçantes et quelques chutes de neige : “Malgré des quantités de précipitations faibles, les chaussées seront alors très glissantes.”

Le froid recule

Dans la soirée de ce samedi, puis dans la nuit de samedi à dimanche et jusqu’aux premières heures de la matinée, de légères chutes de neige sont attendue sur l’ensemble du département. Au cours de la nuit, des pluies verglaçantes pourraient toutefois apparaître sur le nord du département, de de Dole à Vaudrey.

La journée de dimanche devrait être assez grise, avec localement des brouillards givrants, notamment sur les Grandvaux. Côté températures, ce sera beaucoup plus doux que la nuit dernières, avec des minima entre +2 et -6°C dans la journée selon les secteurs.

La journée de lundi devrait être ponctuée de belles éclaircies, mais la neige fera son retour, de façon un peu plus forte dès mardi sur les deux-tiers du Jura.