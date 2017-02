Meeting de Marine Le Pen à Clairvaux-les-Lacs : toujours l'incertitude

L’affaire est pendante, mais la décision ne devrait pas tarder. C’est d’ici demain, vendredi 27 février 2017 à 11h30 au plus tard que le Tribunal administratif de Besançon devra dire qui, du maire de Clairvaux-les-Lacs ou du Front national, a raison et, au passage, dire si Marine Le Pen pourra ou non tenir son meeting dans la commune ce même vendredi à 18 heures.

Ce jeudi matin, le maire de Clairvaux-les-Lacs, Alain Panseri, avait fait le déplacement à Besançon pour justifier, devant le juge, sa décision d’annuler la location de la salle des fêtes, réservée par Eric Sylvestre pour accueillir un meeting de Marine Le Pen.

A l’audience, le Front national était représenté par Me Arthur De Dieulevault, du barreau de Paris. Pour lui, la décision du maire est une « atteinte grave à la liberté fondamentale de réunion et d’expression collective : Mme Le Pen ne peut tenir meeting, ne peut s’exprimer librement du fait de cette annulation ». Et d’insister : « La liberté de réunion ne doit pas souffrir de l’ordre public, elle doit primer (…) Le maire devait prendre ses responsabilités pour tout faire pour que la liberté de réunion puisse s’épanouir dans l’espace public ». Il voit donc dans l’annulation de la location de la salle des fêtes un « détournement de pouvoir » et une décision « politique du maire ».

Réfutant les arguments de prise de position politique, le maire a insisté sur le « risque réel de confrontation entre les sympathisants de Marine Le Pen et des opposants », évoquant aussi « la tension » et « les réactions hostiles de part et d’autre » pour justifier de cette décision. Via les réseaux sociaux, on a en effet pu mesurer de très fortes oppositions entre les militants et sympathisants du FN et ses opposants, qui risquent donc de se retrouver nez à nez dans les rues du village.