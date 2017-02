Meeting de Marine Le Pen à Clairvaux-les-Lacs : le FN attaque la commune devant le Tribunal administratif

Comme le laissait entendre hier Eric Sylvestre, le responsable départemental du Front national 39, son parti a saisi, ce mercredi 15 février, le Tribunal administratif de Besançon pour lui demander d’annuler la décision du maire de Clairvaux-les-Lacs et de confirmer ainsi la location de la salle des fêtes pour le meeting de Marine Le Pen, prévu ce vendredi 17 février.

L’audience se tiendra demain, jeudi 16 février, mais le juge doit statuer dans les 48 heures qui suivent la requête, déposée par le FN à 11h30. C’est donc presque au dernier moment que l’on pourrait savoir si la tenue de ce meeting avec la candidate à l’élection présidentielle aura lieu ou pas.

Rappelons que le représentant jurassien du Front national a loué, à son nom et « pour une réunion politique publique » la salle des fêtes du village, d’une contenance de 600 places. Mais sans dire qu’il s’agissait d’y accueillir un meeting national de Marine Le Pen. Dès lors, c’est au nom de la sécurité des biens et des personnes que le maire de Clairvaux-les-Lacs, Alain Panseri, a décidé d’annuler cette location, estimant qu’un petit village de 1500 habitants ne pouvait accueillir dans de bonnes conditions de sécurité à la fois les supporters de Marine Le Pen et ses opposants.

Lire aussi :