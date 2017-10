La réputation des Lacets du Lizon n’est plus à faire dans le monde de la course à pied, et notamment du trail. Présente lors de nombreuses courses locales, régionales et autres, l’association se porte bien avec ses 70 adhérents. Le club ne s’endort pas sur ses lauriers… Après avoir mis en place une section « Trail nature » à destination des néophytes, une section « Marche sportive » a vu le jour depuis le début du mois d’octobre. Sous l’impulsion de Thierry Vidaillet il est possible, désormais, de pratiquer la marche sportive en groupe, un compromis entre la rando et la marche nordique. Une bonne paire de baskets, des habits adaptés à la pratique du sport, une paire de bâtons et une bonne dose de convivialité sont nécessaires pour découvrir sportivement les beautés de dame nature. Le lieu de rendez-vous est le samedi matin à 9 h 30 à Lavans-lès-Saint-Claude, parking de l’école primaire.

Pour tous renseignements : 06 74 76 97 23.

■Le club tiendra son assemblée générale vendredi 10 novembre à partir de 19 h à la mairie de Pratz.