Manifestation pour « Elle »

Mercredi 8 mars, 13 heures. La date est symbolique et le dossier plutôt épineux. Alors que le monde entier célèbre la Journée internationale des Femmes, devant la préfecture à Lons, ils étaient une quarantaine rassemblés pour demander des droits pour « Elle ».

« Elle », c’est une femme d’origine marocaine qui, après son mariage, a été mise « à la porte » par son mari, un franco-marocain et qui, du coup, n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour.

« L’affaire dure depuis cinq ans et depuis cinq ans, on nous balade », s’indigne Lakdar Benharira, de SOS Racisme Jura, à l’origine du rassemblement avec le Cidff du Jura et le Secours Populaire de Lons-le-Saunier.

En tant qu’étrangère, elle n’a aucun droit. Il l’a faite venir du Maroc. Puis elle a été laissée, trompée, battue, parce qu’elle a fait deux fausses couches. C’est la victime et c’est elle qui risque d’être expulsé ? Il n’est pas normal que la loi protège les bourreaux ».

Le mariage n’a duré que deux ans avant que le divorce soit prononcé en France. Du coup, l’administration soupçonne un mariage « gris », contracté par arrangement pour avoir des papiers. Pour le Maroc, le couple serait toujours marié, « car la loi coranique donne droit à des compensations aux femmes en cas de divorce, et il ne veut pas payer », indique Lakdar Benharira.

L’affaire est arrivée au cabinet du député-maire de Lons, qui suit le dossier mais demande des témoignages sur les violences vécues. « C’est vrai qu’elle n’a pas porté plainte pour les violences, et dans ce genre de dossiers, témoignages sont difficiles à obtenir. Mais les associations qui sont à son côté depuis 5 ans savent bien à qui ils ont affaire, elles ont vu la dignité de cette femme, qui n’a pas revu sa famille depuis 5 ans. »

« Il faut qu’une solution soit trouvée pour cette femme », conclut Lakdar Benharira. « C’est vrai qu’il y a la loi, mais nous, nous pensons que la loi doit s’appliquer avec humanité. On ne peut pas la renvoyer comme ça, chez elle. Il faut lui renouveler son titre de séjour ».

A l’issue de la manifestation, les associations SOS Racisme, le CIDFF du Jura et le Secours populaire ont été invitées à une rencontre avec le secrétaire général de la Préfecture, sous-préfet de Lons-le-Saunier qui se déroulera demain, jeudi 9 mars, en préfecture.