Et dire que la veille, il faisait beau dans la commune, laissant augurer d’une Pressée du vin de paille éblouissante. Las, au matin du 22 janvier, force a été pour les organisateurs et bénévoles de l’association Brin de cultures de reconnaître que le temps leur avait joué un sale tour. Le brouillard a été omniprésent toute la journée, accompagné d’une température frisant les -5°. Pour autant, la fête s’est déroulée dans de bonnes conditions, même si la participation du public a été moindre que les années précédentes.

L’esprit convivial toujours présent

Les événements forts de cette journée, à savoir les intronisations et les pressées, ont amené leur flot d’habitués. Sébastien Cartaux, viticulteur à Arlay, a donc été nommé chevalier de la Commanderie des nobles vins du Jura et du comté à l’issue de l’office. Quant à Marc Janin, fromager et meilleur ouvrier de France, il a été promu officier de cette même commanderie. Dans l’après-midi, ce dernier proposait au public, malheureusement clairsemé, une dégustation étonnante d’alliances sucré-salé ou comment concilier fromage et vin de paille. Autre point fort de l’après-midi, le concours des vins de paille, épreuve qui a vu le succès du domaine Cartaux-Bougaud, devant la Fruitière vinicole de Voiteur et la cave Jean Bourdy. Même sans atteindre des sommets, la 9e Pressée du vin de paille a eu son lot d’habitués, artisans, producteurs et visiteurs.

L’esprit convivial qui a toujours prévalu à cette fête de la saint Vincent a été préservé. Les bénévoles ont su apporter leur sourire et leur disponibilité pour garder son âme en dépit d’une température plus que glaciale.