Après le blocage de la maternelle vendredi 29 septembre, les parents ont encore manifesté leur mécontentement. Ce sont une vingtaine de parents qui ont investi les écoles maternelle et primaire pour dénoncer la suppression du poste d’employé de vie scolaire (EVS) appui éducatif et administratif. Cette action pacifique mais déterminée a pour but de faire entendre leurs angoisses concernant l’éducation de leurs enfants. Dès 8 h 30, les parents informaient l’inspecteur et le maire. « Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons rien. Une pétition contre la suppression circule dans le village. Nous distribuerons des tracts pour expliquer aux parents que l’éducation nationale propose de remplacer ce poste par un emploi civique 30 h/ semaine à environ 500 € par mois. Autant dire que les candidatures n’affluent pas et que ce sont aux directrices de gérer le recrutement, d’où un travail supplémentaire. Nous appelons les parents à garder leurs enfants le mardi 10 octobre jour de grève des fonctionnaires. Ce jour-là, nous serons encore là pour occuper les deux écoles avec nos enfants, sans les scolariser. Nous avons également fait un courrier au recteur et s’il le faut nous écrirons au ministre. Nous sommes ici aujourd’hui car nous ne pouvons pas laisser nos écoles dans cette situation. »

De notre correspondante Michèle Fernoux