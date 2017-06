Lou di Franco viendra jouer « une musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz ». Les paroles plongent le public au cœur de la Méditerranée, où la chanteuse puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, « là où les mots chantent, même sans musique. Un léger accent aux voyelles ouvertes se fait entendre ». Cette soirée ravira ceux qui aiment déjà Clara Yucatan, Emily Loiseau et Ariane Moffatt. Elle débutera à 18 h 30, les amateurs de musique pouvant se restaurer sur place (barbecue et produits locaux). Un repli est prévu en cas de pluie. Le concert débutera lui à 20 h. La soirée est gratuite.

Lou di Franco, vendredi 23 juin à 20 h, au Moulin.