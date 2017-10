La compagnie Pièces et Main d’œuvre est partie du constat que les lotos se multiplient à la campagne ou en zone périurbaine. Ce jeu « fait rêver, donne parfois des sensations, du rêve à pas cher, de l’espoir même. L’espoir d’avoir de la chance, l’espoir de gagner ! ». Les comédiens basés à Louhans proposent dans cette nouvelle création d’explorer les rouages et les tribulations d’une association de village par l’intermédiaire de l’organisation et du déroulement d’un loto. « Le loto comme dernier lien social dans une société en perte de repères et de fraternité ou bien le loto comme ultime refuge dans une société où les jeux de hasard, l’argent et la consommation soient rois ? », interrogent les membres de la compagnie. « Plus qu’un filet garni ou un four micro-onde made in China, lorsque le participant gagne, il a eu de la chance, ce qui importe le plus au fond. Qui n’a jamais imaginé ce qu’il ferait s’il gagnait au Loto ? ».

Séverine Douard, Gwenaël Fournier, Claudie Parolini, Vincent Schmitt, Fabien Waltefaugle portent leur propre regard sur le monde associatif, le bénévolat et les lotos. Les spectateurs doivent s’attendre à de l’humour, de la tendresse, de l’ironie, de la satire…

Tarif adulte : 10 € ; moins de 16 ans : 5 €. Dès 7 ans. Billetterie : OT Porte du Jura et La Caborde.