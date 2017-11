Depuis ce mardi 28 novembre 10 heures, une grande partie des agents de la ville de Lons-le-Saunier, du CCAS et d’ECLA sont en grève, et environs 150 d’entre eux manifestent devant la mairie de la commune, face à une future augmentation de leur temps de travail.

Leurs revendications se posent sur un “report de la réorganisation du temps de travail pour les trois collectivités compte tenu de l’absence de dialogue social constaté depuis l’origine du projet ; le maintien des acquis pour les agents de la Ville et du CCAS ; soit une véritable négociation sur le temps de travail qui pourra comprendre une augmentation du temps de travail conditionnée à une contrepartie financière ; une organisation du temps de travail examinée par service, en concertation avec les représentants du personnel, et en fonction des contraintes et spécificités de chaque service.”