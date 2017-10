Arabic Flavour, Arcopom, Momentum, Tekken, Lunatik Energiy, Shakestyles, Team Stuart, Lunatiktrip, Soul Fire ou encore Light Of The Underground, ces noms ne vous disent certainement rien, et pourtant ils figurent parmi ceux des meilleurs groupes de break dance du monde. Venus tout droit d’Algérie, du Venezuela, du Portugal, de Suisse, d’Espagne, de Bulgarie, de Grèce ou encore du Pérou, ces duos de danseurs hip-hop s’affronteront lors de la première édition du Lons International Battle, LIB pour les connaisseurs, le 28 octobre prochain à 18 h à la salle Tschaen.

Organisée par l’association Espace Scénique, créée par les frères Ayoub et Hamza El Hilali et présidée par Justine Putigny, la soirée promet d’être « un premier contact entre les Lédoniens et la culture hip-hop professionnelle. Nous avons conscience du risque que cela représente d’organiser une soirée d’une telle envergure, avec des pointures de la discipline, ici à Lons-le-Saunier », explique ceux qui ont mis toutes leurs économies dans ce projet, « mais nous avons réellement envie de faire connaître cette culture aux Jurassiens et de faire bouger les choses. » Un risque maîtrisé, puisque l’association a déjà réussi à vendre 200 places sur 250 pour sa soirée à venir.

Un combat fraternel

Un événement qui débutera plus tôt dans l’après-midi, dès 15 h, avec les phases qualificatives ouvertes aux amateurs. « C’est une sorte de tremplin qui donnera l’opportunité à des inconnus de se qualifier pour la grande affiche et de se faire connaître. Le soir, les équipes qualifiées affronteront les professionnels, avec l’espoir de les battre bien sûr. » Une bataille qui n’en a que le nom, tiennent à préciser les deux frères. « C’est un affrontement qui se fait dans un esprit de fraternité ; on se bat, mais avec nos pas de danse. Que le public se rassure, nous sommes dans l’esprit du hip-hop original, pas dans la violence, la drogue ou l’alcool ; la soirée sera très familiale, festive et sportive. »

Une soirée d’envergure qui sera également suivie par des sites internet et des chaînes Youtube de renommée internationale, comme Bboy World, qui cumule plus de 43 millions de vues sur internet. « Notre objectif est de devenir directement une référence dans le circuit mondial, et dès l’année prochaine, de permettre aux vainqueurs de se qualifier pour d’autres événements à l’étranger. »

• Tarifs : gratuit pour - 6 ans ; 5 € pour – 12 ans ; 8 € à partir de 12 ans ; -2 € pour les adhérents à l’association Espace Scénique.