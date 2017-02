Tout au long de l’année, Loïc Ballet, journaliste chroniqueur de l’émission Télématin sur France 2, sillonne la France avec son triporteur, à la rencontre des produits gastronomiques du terroir. Pour la quatrième fois en deux ans, et en lien avec le comité départemental du tourisme, il a fait halte dans le Jura, à La Pesse et aux Rousses ; témoignant de son attachement à notre département.« Durant ces vacances d’hiver, nous nous sommes lancés dans une série en montagne, à la rencontre de passionnés qui aiment leur territoire et qui le défendent », expliquait mardi Loïc Ballet lors du tournage de l’émission à la ferme-auberge des bisons à La Pesse.

« Nous voulons montrer que dans le Jura, il y a le Comté, le vin jaune et le chocolat qui sont extraordinaires, mais aussi d’autres productions originales, comme ici les bisons élevés dans un véritable petit Canada. La rencontre avec Alain Rolandez a été un moment extraordinaire. Le plus dur est de résumer 25 années en 3 minutes 12 d’émission ! », ajoutait le journaliste qui devait passer la nuit en « Arbézie » à la Cure, avant de tourner un sujet sur la fromagerie Arnaud aux Rousses mercredi.

Au menu de l’émission à la ferme-auberge des bisons : le Bourbelier, la pierrade, le tartare et le carpaccio « pour conserver l’ADN sauvage et la saveur de la viande de bison », précisait Loïc Ballet qui a publié il y a deux mois son premier livre intitulé « La France des bons produits » aux éditions le Chêne, dans lequel il dresse le portrait de « gens qui m’ont marqué ».

L’émission tournée à La Pesse sera diffusée à deux reprises jeudi 16 février entre 6 h 30 et 9 h 30