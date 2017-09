Loi Travail : un millier de manifestants dans le Jura

A l’échelle du Jura, c’est une belle mobilisation. Avec 500 manifestants comptabilisés ce matin à Dole, au moins autant cet après-midi dans les rues de Lons-le-Saunier et une centaine de courageux bravant la pluie à Saint-Claude, la CGT et Solidaires, qui appelaient à manifester contre la nouvelle loi Travail, ont plutôt réussi leur pari.

Pour les militants, la pilule des ordonnances ne passe vraiment pas. Tout comme la politique globale du Gouvernement, vivement critiquée Richard Dhivers, le secrétaire général de la CGT du Jura. “Le Gouvernement Richard / Macron sort le grand jeu contre les salariés, les retraités, les privés d’emploi”, a-t-il dénoncé, citant aussi la baisse des APL “pour 6,5 millions de ménages”, la suppression des emplois aidés “au détriment du tissu associatif et des collectivités locales” ou encore “la fin des régimes spéciaux”. Et de défendre au passage les institutions représentatives du personnel, notamment les CHSCT : “les questions de santé dans les entreprises ne sont pas des questions subsidiaires.”

Pour lui, la loi Travail, avec “l’inversion des normes” ou encore “la facilitation des licenciements” vise tout simplement à “interdire le droit d’intervention des salariés” dans les entreprises.

Avec le changement de Gouvernement, les slogans aussi ont été réécrits, avec cet humour “vache” qui fait mouche : “Le Macron, c’est bon pour les patrons, la loi Travail, c’est bon pour le capital” ; “Gattaz, Macron, des plumes et du goudron” ; et bien sûr “Macron, t’es foutu, les fainéants sont dans la rue”.

Dans le cortège, on pouvait croiser des militants du Centre hospitalier, de chez SKF, de la CGT Education, des salariés de l’énergie et de l’industrie chimique, des retraités, des militants de Solidaire et Sud et de la France Insoumise.

