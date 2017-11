Les Petites Fugues, ce sont, pour cette seizième édition, vingt et un auteurs qui vont à la rencontre des lecteurs dans toute la Franche-Comté, dans les établissements scolaires, les hôpitaux, en maisons d’arrêt ou auprès du grand public dans les librairies, les médiathèques, les maisons de la culture… Parallèlement les Petites Formes, organisées pour la deuxième fois, sont l’occasion « de croiser les formes de création et les disciplines, d’associer musique, promenade et littérature », décrit Évelyne Gény, présidente du Centre régional du livre.

Dans le Jura, les amateurs de lecture pourront rencontrer : Jakuta Alikavazovic vendredi 17 novembre à 19 h à la librairie des Arcades à Lons-le-Saunier ; Violaine Bérot mercredi 22 novembre à 18 h 30 à la bibliothèque de Poligny et jeudi 23 novembre à 18 h 30 à la médiathèque d’Orgelet ; Michel Bonnefoy jeudi 23 novembre à 18 h 30 à la librairie Passerelle à Dole et vendredi 24 novembre à 19 h à la librairie Vents de terre aux Rousses ; Thomas Bronnec mercredi 22 novembre à 20 h à la médiathèque de Gendrey ; Didier Castino vendredi 17 novembre à 19 h à la Fraternelle de Saint-Claude ; Cécile Coulon et Arnaud Rykner samedi 18 novembre à 18 h au Moulin de Brainans (la soirée se poursuivra par une création Lecture et musique avec le groupe Näo) ; Clothilde Escalle vendredi 24 novembre à 18 h 30 à la médiathèque de Salins-les-Bains ; Philippe Forest jeudi 23 novembre à 18 h 30 à la librairie La Boîte de Pandore à Lons-le-Saunier ; Guillaume Guéraud vendredi 17 novembre à 14 h à la médiathèque d’Arinthod ; Anne-Sophie Subilia lundi 20 novembre à 20 h à la bibliothèque du foyer rural de Macornay et mercredi 22 novembre à 18 h 30 à la médiathèque de Foncine-le-Haut ; et Carole Zalberg mercredi 22 novembre à 18 h 30 à la ludythèque de Moirans-en-Montagne.