Alors que dimanche 24 septembre prochain, sur l’ensemble du territoire national, de nombreuses associations participeront à la 33e édition des Virades de l’espoir, Lons-le-Saunier accueillera, elle, sa 12e édition, qui se déroulera au parc des Bains, de 9 h à 18 h 30. L’occasion de faire la fête, mais aussi de récolter des dons pour l’association « Vaincre la mucoviscidose ». « Depuis la première virade à Lons, nous avons récolté plus de 76 000 € ; l’année dernière, le compteur s’élevait à 9 000 € », tient à rappeler Serge Fotia, coordinateur local de l’événement, « soit 50 % des recettes annuelles de l’association, qui sont perçus grâce à cette journée ». Des sommes qui sont principalement destinées à la recherche, à l’aide et au soutien des familles, et au financement des Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose régionaux.

Une journée qui se veut donc festive et familiale, mais aussi sportive, dans l’idée du slogan original : « Donner son souffle pour ceux qui n’en ont pas ». Ainsi, de 9 h à 15 h, des parcours pédestres de 10 et 20 km avec départs échelonnés seront organisés, contre un don libre, pour ceux qui désirent prendre par à la manifestation sous son aspect « sportif, mais non compétitif ».

Pour ceux qui préfèrent l’aspect ludique et familial, la virade moto, avec son cortège de 400 véhicules, présent de 9 h 15 à 10 h 30, saura ravir les curieux. Enfin, les nombreuses animations, défilé de twirling, démonstration des pompiers, vide-grenier, concours de pétanque, concert, restauration, promenade en poney, maquillage, permettront de passer un moment agréable pour les 1 500 personnes attendues sur l’ensemble de la journée.