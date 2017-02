Collectivité locale. Rémunération élus.

Pour leur seconde réunion plénière, les 94 conseillers communautaires présents (ou représentés) ont poursuivi l’installation de leurs infrastructures le 7 février à l’espace Pasteur d’Arbois. Mais ils ont également fixé le montant de leurs indemnités, plutôt sages au demeurant. Le président et ses 10 vice-présidents toucheront au total 125 523 € par an, au lieu de 178 100 € par an lorsque les trois comcom coexistaient (3 présidents + 18 vice-présidents) soit une économie conséquente de 52 577 € (près de 30 %). Ce pactole pourrait servir en partie à indemniser a minima (à hauteur d’environ 170 €/mois) des conseillers travaillant sur des délégations (sans toutefois pouvoir se prévaloir d’un titre de vice-président).

Un équilibre savamment dosé

Autre fait remarquable : Arbois Poligny Salins cœur du Jura (APS) sera la seule communauté du Jura où l’exécutif appliquera l’égalité financière au plus haut niveau.

« A la tête de l’exécutif, le travail sera réparti sur un trium virat, il me semblait donc normal que les indemnités soit équitablement partagée en trois » a expliqué Michel Francony.

Le nouveau président ne touchera que 49,09 % du maximum prévu par la loi pour que Jean-François Gaillard (1er vice-président) et Claude Romanet (2e vice-président) touchent 134,06 % du maximum légal. Pour contourner cet obstacle légal, « chacun mettra ses indemnités dans un pot commun qui sera ensuite partagé en trois, soit 1 274 € chacun ». Les 8 autres vice-présidents seront indemnisés à 85 % du maxima légal soit 808 €/mois. Une manière élégante et vertueuse d’enfanter la nouvelle entité sous le signe de l’équilibre des territoires.

Un équilibre savamment dosé, puisque le vote sur les 22 membres du bureau à élire a produit un résultat parfaitement équilibré : 8 élus pour le secteur de Poligny, 7 élus pour le secteur d’Arbois , et 7 élus pour le secteur de Salins. Une passe d’armes salino-salinoise a néanmoins pimenté la soirée puisque Marie-Thé Brocard a été évincée au profit de Clément Forêt, l’intéressée protestant contre cette « manœuvre » et contre le peu de gent féminine au sein des différentes instances. Un phénomène national, car les intercommunalités demeurent les dernières assemblées locales où la loi sur la parité ne s’applique pas. Pour fonctionner aussi démocratiquement que possible, le travail sera partagé en 7 commissions, comportant chacune 30 membres au plus.

Stéphane Hovaere