Plus de 60.000 clients : le centre nautique qui soufflera sa première bougie le 31 mai a trouvé sa place au sein de la comcom Champagnole Nozeroy Jura. L’investissement porté par celle-ci est lourd (plus de 8 millions €), mais comme le souligne Clément Pernot, président de cette dernière : « C’est la seule collectivité en situation d’investir pour l’ensemble des habitants des 63 communes ».

Aquagym à la pêche

Le jeu en vaut la chandelle, la fréquentation n’a en effet fait que croître depuis le 31 mai 2016 avec au total 45.000 entrées publiques (accès espace aquatique), 7.000 entrées scolaires (élémentaires, secondaires), 7.000 entrées activités (école de natation, club aquagym, aquacycling), 2.000 entrées zen (sauna, hammam, espace bien-être). Les débuts n’ont pourtant pas été faciles : des pelouses extérieures qui ne poussent pas, un début d’été 2016 très pluvieux, et un changement à la tête du centre. En poste depuis plus de neuf mois, Arnaud Lorieul, le nouveau directeur, semble très confiant : « Les activités telles que l’aquagym et ses dérivés ou l’aquabiking connaissent un grand succès.

« Nous venons de remplir le grand bassin extérieur qui ouvrira dès le 31 mai ».

Le centre offre en effet un double visage : à l’intérieur, une piscine de 25 mètres d’environ 300 m2 pour 5 couloirs de nage, dédiée aux sports (natation, aquagym, aquapower, aquastrech, aquacycling).

Une réussite architecturale

Avec ses immenses baies vitrées orientées plein sud, sa pierre du Jura conjuguée à des parois intérieures en bois (pin Douglas), son hall spacieux et lumineux, la réussite architecturale de l’ensemble est incontestable. A l’extérieur, le centre offre un tout autre visage : place aux loisirs et aux jeux. Outre un bassin de 300 m2, et 3000 m2 de plages minérales et engazonnées, petits et grands trouvent leur bonheur dans une plaine de jeux aquatiques, où prendra place cet été une immense structure gonflable (19 mètres de long) pleine de surprises. Reste la question des tarifs : pour ceux qui ont trouvé l’entrée unitaire trop chère (5 € actuellement), le centre met en avant des pass mensuels avantageux. Après vous être acquittés d’un droit d’entrée (30 € de frais de dossier), le pass « aquatic » vous permettra un accès illimité durant un mois pour 19,90 €.

« Pour un client venant 5 fois par semaine, l’entrée ne coûte que 1€ »

souligne Clément Pernot.

« Les gamins savent nager »

Si les particuliers plébiscitent plutôt ce système, les lycées et les collèges regimbent un peu à la dépense. La tarification des scolaires sera sans doute réétudiée entre les différents partenaires (comcom, conseil départemental, région). Pour l’heure, les primaires remportent la palme de la fréquentation : « Les frais sont réglés par la comcom et les transports financés par les Sivos (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) » explique Evelyne Comte, vice-présidente de la comcom en charge du centre nautique.

Un food truck cet été ?

Elle indique également : « Une signalétique routière sera mise en place depuis la ville et pour la restauration du midi, un food truck pourrait s’installer cet été ». Pour fêter en beauté leur premier anniversaire, les Tritons offriront à tous une semaine spéciale à tarifs réduits et pleine d’animations.

Stéphane Hovaere

Une semaine anniversaire

Du 31 mai au 6 juin, les Tritons proposeront une entrée pour tous à 2,50 € (au lieu de 5 €). Le 31 mai, fête de l’école de natation (animation, jeux, goûter). Le 1er juin, pour une entrée adulte, une séance d’aquagym offerte (de 10h à 10h45). Le 2 juin et le 6 juin, pour une entrée adulte, une entrée zen offerte (sauna, hammam). Et du 3 au 5 juin, animations ludiques en extérieur (structure gonflable de 19 mètres). Le 17 mai, le centre a en outre participé à une journée de prévention de la noyade (sensibilisation, savoir se sauver et savoir sauver).