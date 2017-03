Ils étaient une dizaine d’élus locaux de la Communauté de Communes Champagnole-Nozeroy Jura à s’être réuni ce lundi 20 mars 2017 à l’appel du préfet du Jura, Richard Vignon, afin d’en savoir plus sur l’avenir de la RN5, fermée depuis le 16 février suite à l’effondrement d’un mur de soutènement. Accompagné de la Direction interdépartementale des routes de l’Est (Dir Est), le préfet a tout d’abord tenu à faire savoir qu’il avait bien conscience que la RN5 était un axe stratégique du département, indissociable de certains enjeux économiques.

Face à de nombreuses hypothèses, qui auraient entraîné des travaux d’une durée de 6 à 12 mois, avec les risques engendrés par des travaux effectués durant l’hiver, Richard Vignon a quelque peu ménagé le suspense avant d’annoncer la solution finale retenue par l’État, après avoir rappelé qu’« avait été imaginée, un temps, la mise en place d’un pont provisoire permettant de contourner la partie de la chaussée à risque, mais que cette idée a été abandonnée, car elle aurait empêché la tenue même des travaux de réfection du mur de soutènement, de par la configuration du terrain ; n’oublions pas que nous sommes ici dans une zone de montagne aux caractéristiques bien particulières. »

« Fin juin, si tout se passe bien »

S’en est suivi un exposé, quelque peu technique, des membres de la Dir Est présents lors de cette réunion, permettant d’exposer aux élus le déroulé des travaux qui seront effectués dès le début du mois d’avril. « Des travaux qui d’ailleurs, ont en partie commencé durant ce mois de mars, principalement pour démolir la chaussée suspendue et pour permettre d’effectuer des sondages géotechniques. »

Mais l’information que tous attendaient était bien entendu la date de la réouverture de la RN5. « Ça sera fin juin, si tout se passe bien durant les travaux », a donc annoncé Richard Vignon à des élus satisfaits, mais pas pour autant rassurés. Les maires du Vaudioux, de Châtelneuf et de Chaux-des-Crotenay, respectivement François Sordel, Bruno Ragot et Daniel Vionnet, principaux impactés par la fermeture de la RN5 et la déviation par leurs communes de nombreux automobilistes, ont tenu à faire part de leurs inquiétudes relatives à la baisse de fréquentation dans les commerces de leurs villages, mais aussi de l’usure prématurée de leur route face aux centaines de voitures les empruntant chaque jour. « Je ne vais pas vous mentir, l’État ne pourra pas vous aider au niveau de vos routes, ni même au niveau des commerces », a affirmé le préfet, et d’ajouter, concernant l’inquiétude des maires se rapportant aux vitesses excessives de certains automobilistes, « qu’une opération coup de poing était à prévoir dans les jours à venir sur les routes du secteur de la part de la gendarmerie ».