Cet après-midi, peu après 17 heures, un exercice de secours en sites souterrains a été lancé sur le territoire de la commune de Nevy-sur-Seille, à la cavité de La Borne aux Cassots. Les secours sont donc déployés le long de la RD 204, entre Neuvy-sur-Seille et Blois-sur-Seille.

« C’est un exercice piloté par la Préfecture du Jura, qui va mobiliser, comme pour le déclenchement d’un plan ORSEC, toute la chaîne des secours, SDIS, gendarmerie et nous », explique Eric David, de l’antenne Jurassienne de Spéléo Secours Français. « On va travailler un scénario qui va durer jusqu’à samedi en fin d’après-midi ».

Le PC de la Préfecture devrait donc s’installer à la mairie de Nevy-sur-Seille et le dispositif se renforcer au fil du scénario.



Coordination des secours

C’est entre 16 et 18 heures, samedi, que la ou les « victimes » de cet exercice devraient être sortie(s) de la cavité et pris en charge par les sapeurs-pompiers. Car c’est une spécificité du Jura : dans le département, les secours souterrains sont effectués par les spéléologues eux-mêmes, l’association Spéléo Secours Français comptant une quarantaine de membres formés à cela. « L’exercice permet de tester la bonne coordination des secours », conclut Eric David. Et d’entraîner les équipes qui, heureusement, son assez rarement mises à contribution : si au mois de juin, elles sont intervenues pour un élève en difficulté, la dernière opération de secours à personne dans le Jura remonte à 2012 ou 2013…

