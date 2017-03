Après une première année d’expérimentation satisfaisante, le projet Handiconsult, qui rend accessible aux personnes atteintes de handicap les consultations chez les spécialistes à l’hôpital, plutôt qu’en cabinet libéral, vient d’ouvrir ses portes à une nouvelle spécialité ; les soins dentaires. Tout comme pour les consultations en neurologie, stomatherapie, ou encore en médecine physique et réadaptation, ces consultations, ouvertes deux matinées par semaine depuis le 7 février 2017, permettent aux personnes lourdement handicapées de bénéficier de traitement et de soins dentaires non-urgents.

Anticiper les besoins et les complications

Concrètement, ce dispositif unique en région Bourgogne Franche-Comté, permettra aux patients handicapés de se faire soigner dans de meilleures conditions ; alors qu’en temps normal ces derniers ne pouvaient pas accéder à des consultations classiques et se faire soigner uniquement à l’hôpital en cas d’urgence, ils pourront désormais bénéficier de consultations adaptées. « Il y aura déjà un premier rendez-vous qui permettra de rencontrer le patient, de définir les soins à faire, de le rassurer et ainsi, d’anticiper au mieux ses besoins où les éventuelles complications. Lorsque l’on traite une personne autiste, par exemple, il est nécessaire qu’elle soit avec son accompagnateur, qu’elle soit rassurée, qu’elle rencontre médecins et infirmières, afin que le jour où les soins dentaires auront lieu, tout se passe pour le mieux », nous explique-t-on du côté de l’hôpital.

Ainsi, en dehors de matériels adaptés, c’est surtout du temps qu’offre ce dispositif à des patients qui en ont le plus besoin. Du temps que le docteur Coraline Gerot, chirurgien-dentiste aux Rousses, et le docteur Stéphanie Bomboy, chirurgien-dentiste à Lons-le-Saunier, donneront sur leur jour de repos, pour venir faire des consultations à l’hôpital. « Alors qu’en libéral, les dentistes peuvent enchaîner les consultations, à l’hôpital, ils n’en font que quatre en moyenne par matinée. Cela coûte donc plus cher, mais pas pour le patient. La différence est financée par l’ARS. Aujourd’hui nous sommes donc à la recherche d’autres dentistes qui voudrait venir faire des consultations dans le cadre du projet Handiconsult, afin d’ouvrir le plus de créneaux possible. »