Les Rousses : pistes fermées en attendant le retour de la neige

Si la Station des Rousses et Montagnes du Jura sont présents à Paris et à Lens (Pas-de-Calais) cette semaine pour faire la promotion du ski et du massif, côté pistes et glisse, pour ce week-end, c’est raté car « malgré les efforts des équipes techniques », les pistes de ski de fond ne sont plus accessibles pour le moment.

Le manteau neigeux était en effet trop limité et glacé pour maintenir dans de bonnes conditions les deux pistes qui étaient ouvertes aux Rousses sur le Massacre et le secteur du Risoux, explique la Station des Rousses.

Selon Météo France, la neige pourrait cependant revenir ce week-end sur le haut Jura, notamment samedi, mais c’est surtout pour des phénomènes de pluies et de crues que le département est classé ce vendredi après-midi en vigilance Jaune, jusque samedi midi.

Les Rousses à Paris

A Paris, c’est donc en plein cœur de Saint-Germain des Prés que la station s’est installée proposer aux parisiens de « profiter d’un moment de bien-être montagnard » avec un espace relax incluant un sauna bulle et un bain nordique. Des animations gratuites sont également proposées pour petits et grands : piste de luge, jardin des neiges, piste de ski pour les enfants, biathlon et simulateur de ski, dégustation de produits montagnards et soirées thématiques autour des massifs et des stations dans les bars et restaurants du quartier.

Montagnes du Jura à Lens

Pour la troisième édition édition, « Lens Neige : le Jura tout schuss », se déroule au centre-ville de la capitale minière du 24 au 26 novembre. Objectif : donner envie aux Lensois de venir sur l’événement… et dans le Jura dès cet hiver. Elle vise les famille qui pourraient aller pour la première fois à la neige et les sportifs, qui pourraient découvrir la neige dans le Jura. Seront proposés sur place toutes les informations pour préparer les vacances à la neige, des animations ski et biathlon, l’artisanat avec un tourneur sur bois et la vente de produits régionaux.