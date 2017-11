Les Rousses : ouverture des pistes du Risoux ce week-end

Les amateurs de ski de fond peuvent se frotter les mains : l’ensemble des pistes du secteur du Risoux seront ouvertes dès ce week-end indique la Station des Rousses dans un communiqué.

Mardi, déjà, après les importantes chutes de neige enregistrées dimanche, une première piste avait été ouverte sur le Massacre. Les deux autres seront donc opérationnelle à partir du samedi 18 novembre 2017, pour un total de 40 km de glisse…

SECTEUR DU MASSACRE

Il s’agit d’une piste rouge (partielle) d’environ 20 km aller-retour, tracée en ski classique et en skating au départ de la Fournière (route d’accès déneigée, accessible depuis le parking des Jouvencelles) jusqu’à la Frasse en passant par le Carrefour du Massacre.

SECTEUR DU RISOUX

L’ensemble du secteur du Risoux sera ouverte, ce qui comprend les pistes « La Pierre Levée » (bleue) et « Le Crêt des Sauges » (rouge). Soit environ 20 km de pistes tracées en ski classique et en skating au départ de la Combe du Vert (porte des Combettes fermée).

« Malgré les efforts des équipes techniques, l’enneigement reste limité et inégal, quelques passages sont donc délicats », prévient cependant la station, qui invite dès lors les fondeurs à s’informer de l’évolution des ouvertures de pistes, de la météo et de l’enneigement des massifs.

Un point de vente et d’information sera ouvert les mercredis et les week-ends, à la Fournière dans le secteur du Massacre et à la Combe du Vert dans le secteur du Risoux. Tarif unique à 5,10 € la séance. Par ailleurs, les forfaits de ski « saison » sont également en vente et en promotion jusqu’au 22 décembre 2017.

Pour tout renseignement, rendez-vous à l’Office de tourisme des Rousses du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Une piste ouverte sur Lajoux

Sur Lajoux, une piste nordique est également ouverte : il s’agit d’une piste de 5,9 km GTJ “La Sermangindre – Massacre”.

Espace Nordique Jurassien

L’Espace nordique Jurassien annonce également plusieurs ouvertures : une piste sur Grandvaux, six pistes sur Morbier, une sur Haute-Combes du Jura et une sur Prénovel Les Piards, avec des hauteurs de neige allant de 10 à 30 cm.

Les domaines de Bellefontaine, Foncine-le-Haut, Haute-Joux, Les Crozets – Jura Sud et Longchaumois / le Rosset restent fermés.