L’Amuserie invite le public à fêter le nouvel an, samedi 31 décembre à partir de 20 h, dans la grande salle du Bœuf-sur-le-Toit à Lons (lire en pages Lons). Les réservations sont enregistrées au 03 84 24 55 61. À Lons également, l’Accordéon-club est bien décidé à faire la fête (réservations au 03 84 43 16 09). À Montmorot, l’Association portugaise est l’organisatrice de la soirée festive qui se déroulera à la salle des fêtes (renseignements et réservations au 03 84 24 77 73). À Domblans, l’ambiance sera fokl grâce à l’association lédonienne Alonsenfolk (réservations obligatoires au 06 70 97 83 29). À Champagnole, une « Champa party est de nouveau programmée, à 20 h 30, à l’Oppidum. La commune de Lemuy est également un lieu de rendez-vous habituel pour fêter le nouvel an, dès 20 h 30. Il est nécessaire de réserver au 03 84 73 51 75 ou 06 38 41 71 17 avant le 26 décembre. Enfin, le Poligny Jura Basket Comté donne rendez-vous à l’occasion de son repas dansant de la Saint Sylvestre, à la salle des fêtes de Poligny. Réservations auprès de Thierry au 06 84 20 68 00.